Il Rinascimento di Lancia: Pu+Ra HPE ospite d’onore per l’evento di apertura

Il Rinascimento di Lancia prosegue a passo spedito in Europa. Lancia Pu+Ra HPE è stata l’ospite d’onore per “l’evento di apertura” dei mercati fuori dall’Italia, con la partecipazione di autorità, giornalisti e investitori.

“Il Rinascimento di Lancia procede velocemente e mostra segnali sempre più concreti, anche fuori dall’Italia. In ciascuno dei 6 mercati Europei in cui Lancia tornerà sono state numerose le azioni intraprese in tal senso. Abbiamo creato delle squadre di persone dedicata al marchio che lavorano al rilancio del brand, per fare di Lancia un marchio desiderabile, rispettato e credibile nel mercato premium Europeo. Il 100% delle lettere di intenti sono già state siglate per avere oltre 70 concessionari in 70 grandi città pronti per l’arrivo della nuova Ypsilon. Tutto è pronto per il lancio.” Ha dichiarato Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia.

La roadmap di Lancia

Il tour Europeo del Concept Lancia Pu+Ra HPE è un altro passo nel cammino del Rinascimento del brand verso la sua internazionalizzazione e parte di una roadmap solida e ambiziosa che sta procedendo molto velocemente, in linea con il piano strategico “Dare Forward” di Stellantis.

Entro la prima metà del 2024, infatti, il Brand sarà presente in Europa con una rete di oltre 70 nuovi concessionari in altrettante grandi città europee dove risiedono i futuri clienti di Lancia.

Tre i criteri che hanno guidato la scelta dei Paesi. Il primo è l’amore e la passione per i prodotti “Made in Italy”, con Spagna, Portogallo, Belgio e Francia in cima alla classifica. Il secondo criterio è la rilevanza delle vendite online con l’Olanda e la Germania in testa. Il terzo criterio è la dimensione del segmento B premium, dove Germania, Spagna, Francia, Olanda e Belgio coprono le prime cinque posizioni.

Sei i Paesi che rappresentano il primo passo nel processo di internazionalizzazione del marchio, che entrerà in Europa in oltre 70 grandi città, con una rete di 70 concessionari.

La strategia prevede un nuovo modello distributivo, efficiente e innovativo e un numero selezionato di concessionari con un unico motto: qualità senza compromessi.

Con il suo piano strategico a dieci anni, Lancia prevede l’introduzione di tre nuovi modelli, uno ogni due anni, a partire dalla Nuova Ypsilon nel 2024. Dal 2026 Lancia presenterà solo modelli 100% elettrici e dal 2028 venderà unicamente vetture 100% elettriche. Un piano strategico che porrà grande attenzione alla sostenibilità, come dimostra l’utilizzo di materiali innovativi: il 50% delle superfici che si toccano saranno ecosostenibili.

La nuova Corporate Identity Lancia

La nuova Corporate Identity riflette i quattro i pilastri alla base del piano strategico per il prossimo decennio di Lancia: qualità, elettrificazione, sostenibilità e un modello di vendita innovativo.

Una nuova Brand Experience per il cliente che sarà sempre più esclusiva e premium una volta che sarà entrato nella concessionaria, iniziando il proprio viaggio alla scoperta del mondo Lancia. I nuovi showroom offriranno ai clienti un’esperienza totalmente immersiva, sia online sia offline, ricreando un’atmosfera quasi “familiare” con materiali, colori e attenzione ai dettagli ispirati all’architettura e al design italiani.

Una customer experience che inizia dall’esterno dei nuovi punti vendita, vere e proprie Boutique, caratterizzate da un linguaggio architettonico chiaro e armonioso e dalla presenza di un elegante totem in marmo italiano. E tutto all’insegna dell’eleganza italiana richiamata anche all’interno della concessionaria, dove il cliente viene ricevuto in un’area di accoglienza dedicata a Lancia e chiamata SALA, e in cui trova un esperto del marchio al proprio servizio.

Nuovi showroom Lancia che si presentano, quindi, come veri e propri salotti di casa, eleganti ed accoglienti, pensati per il benessere di coloro che li vivono, in perfetto stile italiano.