Kiptum show! Battuto il record di Kipchoge nella maratona di Chicago

In quindici giorni, la seconda impresa che porta il 2023 della maratona nella storia dello sport. Dopo il primato del mondo femminile, proiettato nel futuro dall’etiope Tigist Assefa a Berlino (2h11:53), oggi a Chicago è stato il 23enne keniano Kelvin Kiptum Cheruiyot (classe 1999) a togliere il record mondiale al superasso Eliud Kipchoge, per sottrarre ben 34 secondi al 2h01:09 del connazionale, scendendo per la prima volta sotto le 2h01 in un clamoroso 2h00:35.

Gara dai contenuti ancora una volta sensazionali, con Kiptum che ha preceduto il vincitore uscente Benson Kipruto (2h04:02) e il belga primatista europeo Bashir Abdi, non lontano dal suo record e terzo al traguardo in 2h04:32. Questi gli intermedi di Kiptum: 5 km 14:26, 10 km 28:42, 15 km 43:09, 20 km 57:39, mezza maratona 1h00:48, 25 km 1h21:04, 30 km 1h26:31, 35 km 1h40:22, 40 km 1h54:23.

Il record è stato costruito soprattutto nella strabiliante frazione di 5 km dal 35esimo al 40esimo chilometro, coperta da Kiptum in 14:01 (!), un’ipoteca per il primato mondiale sul quale il vantaggio era sceso, a poco più di due chilometri dal traguardo, a 30 secondi. Per Kiptum si è trattato della terza maratona della carriera, dopo il miglior esordio di sempre in dicembre a Valencia in 2h01:53 e con la conquista di Londra, in primavera, con 2h01:25. A lungo in testa assieme all’esordiente Daniel Mateiko con passaggi in linea con il primato, Kiptum ha impresso la svolta alla corsa dopo il 30esimo chilometro, fotocopiando la strategia vincente della 42 km sul Tamigi in aprile.