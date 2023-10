Durant ne fa 39: è il 12° miglior marcatore NBA, superato un grandissimo

SportFair

Era uno dei primati più attesi del nuovo inizio di stagione NBA. Kevin Durant aveva messo nel mirino una leggenda come Hakeem Olajuwon e i suoi 26946 punti in carriera. Superarlo era solo una questione di tempo. KD ci ha messo appena 2 partite.

Nella sconfitta rimediata dai Phoenix Suns contro i Los Angeles Lakers di LeBron James, Kevin Durant ha messo a segno 39 punti, 3 in più di quelli che gli sarebbero bastati per eguagliare grande Olajuwon.

KD è diventato dunque, con 26.949 punti realizzati in carriera, il 12° miglior marcatore della storia NBA. Il prossimo step da raggiungere sono i 27.313 punti di Elvin Hayes, per poi puntare alla top 10 per superare i 27.409 punti di Moses Malone. Cifre che KD dovrebbe tranquillamente raggiungere nel primo quarto di stagione.

Classifica migliori marcatori NBA

LeBron James 38.694 Kareem Abdul-Jabbar 38.387 Karl Malone 36.928 Kobe Bryant 33.643 Michael Jordan 32.292 Dirk Nowitzki 31.560 Wilt Chamberlain 31.419 Shaquille O’Neal 28.596 Carmelo Anthony 28.289 Moses Malone 27.409 Elvin Hayes 27.313 Kevin Durant 26.949