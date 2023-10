Tennis, Kasatkina shock: minacce di morte per aver… vinto

Ancora uno spiacevole episodio nel mondo del tennis. Una brutta vicenda ha visto coinvolta Daria Kasatkina: la tennista russa è stata inondata di minacce di morte da parte degli scommettitori.

Se è già scandaloso che i tennisti ricevano minacce quando perdono le partite, è ancora più sorprendente che questi giocatori ricevano minacce… per aver vinto.

Kasatkina, che in questa settimana sta partecipando al torneo WTA Elite Trophy a Zhuhai, dove ha anche vinto i suoi primi due incontri contro Barbora Krejcikova (7-5, 1-6 e 6 -1) e Magda Linette (6-3 e 6-4), ha ricevuto minacce di morte. “Ho vinto entrambe le partite. Questa situazione è completamente fuori controllo“, si è lamentata la tennista.

Kasatkina ha condiviso sui social lo screenshot delle minacce ricevute su Instagram: “ho perso la mia scommessa a causa della tua stupidità. Potresti fare lo stupido o fare la scimmia” ; “Vaffanculo” oppure “Sei un fottuto clown, una stronza incapace di vincere un fottuto servizio, dovresti essere morta“, si legge.

I won btw. This shit is completely out of control pic.twitter.com/QEvJRfzoFV

— Daria Kasatkina (@DKasatkina) October 26, 2023