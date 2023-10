Jennifer Lawrence, il nudo integrale diventa trend e divide il web | VIDEO

SportFair

Sui social, in particolar modo negli Stati Uniti, impazza un trend: Jennifer Lawrence è sulla bocca di tutti per il suo nudo integrale nella sua ultima commedia romantica, “No hard feelings”.

L’attrice, protagonista di Hunger Games e Il lato positivo delle cose, si è affermata da tempo come uno dei volti del cinema americano e adesso sta facendo parlare di sè non solo per la sua interpretazione ma anche per una scena di nudo integrale che ha sorpreso tutto il pubblico.

Anche se la première è avvenuta il 23 giugno, “Fidanzata in affitto” ha fatto il suo sbarco su Netflix US solo adesso. E con la sua apparizione, il nudo di Lawrence è diventato ancora una volta virale al punto da comparire nella lista delle tendenze nordamericane su X (Twitter, in precedenza). Il film è entrato saldamente nella “top ten” dei contenuti con più visualizzazioni.

La scena di nudo integrale

Il film racconta la storia di Maddie, interpretata proprio da Jennifer Lawrence, una ragazza sul punto di perdere la casa. Per evitare ciò, Maddie accetta uno strano lavoro offerto da alcuni genitori curiosi, ovvero l’accompagnatrice di un ragazzo 19enne introverso.

Molte scene del film sono assurde e al limite del ridicolo, come succede nella scena di nudo integrale, tutt’altro che sexy e bollente. Jennifer Lawrence si spoglia in spiaggia e inizia poi a litigare con un gruppo di giovani in una scena che divide il web.

The first full frontal nude of the gorgeous Jennifer Lawrence in the movie No Hard Feelings in this epic fight scene on the beach. Christopher Bailey, Eason Rytter and Abigail Hupp are the actors who share this scene. pic.twitter.com/ox1CO3Weej — Marcos Jr (@MarcosMirandaJ1) October 17, 2023