Japan Cup Criterium, finale clamoroso: nella volata vola… uno schiaffo | VIDEO

Si dice spesso che i ciclisti, durante la volata, se le ‘danno di santa ragione’. Ma in senso figurato, per indicare la battaglia ruota a ruota per il successo finale. Ecco, al Japan Cup Criterium di ‘figurato’ c’è stato ben poco. Nella volata finale, Maxim van Gils, ciclista bella della Lotto Dsny, ha tirato uno schiaffo a Georgios Bouglas della Matrix Powertag. Il motivo? Il greco lo avrebbe ostacolato rischiando di farlo cadere.

Le scuse

Il video della volata finale è diventato virale a causa dello schiaffo. van Gils, resosi conto dell’errore, ha chiesto scusa poco dopo: “sono profondamente pentito di quello che ho fatto e ho già chiesto scusa alla giuria. Mi hanno multato e perderò dei punti Uci ed è giusto che sia così. Il mio gesto è stato una reazione al comportamento pericoloso di un altro corridore, ma so che quello che ho fatto era sbagliato. È stata una reazione nella foga del momento, ma sbagliata e non avrei dovuto dargli un pugno e tenere le mani sul manubrio. Accetto la sanzione dell’UCI e chiedo scusa per quello che ho fatto“.

Things got a bit 𝓱𝓮𝓪𝓽𝓮𝓭 at the Japan Cup Criterium 😡🤚 Maxim Van Gils has subsequently apologised for slapping Georgios Bouglas after an incident earlier in the race.#JapanCup pic.twitter.com/EAJKevf883 — Eurosport (@eurosport) October 14, 2023