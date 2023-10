Italvolley, scossone sul post-Mazzanti: l’indiscrezione dalla Russia

SportFair

E’ giallo sul nome del nuovo Ct dell’Italvolley femminile. La squadra è reduce dal deludente quarto posto agli Europei, la debacle al torneo preolimpico e il mancato pass per Parigi 2024 (le azzurre adesso dovranno aggrapparsi al Ranking FIVB). La decisione, confermata anche dal presidente Giuseppe Manfredi, è stata quella di silurare il Ct Davide Mazzanti.

Il motivo? In primo piano i risultati deludenti, poi il rapporto difficilissimo con una parte dello spogliatoio, in particolar modo Paola Egonu. Sembrava fatta per l’arrivo di Julio Velasco come sostituto, il 71enne ha però smentito i contatti con la Nazionale italiana. Secondo voci provenienti dalla Russia il principale candidato per la panchina azzurra è Zoran Terzic.

Chi è Zoran Terzic

Zoran Terzic è un allenatore serbo ed ex pallavolista, tecnico della Dinamo-Ak Bars e commissario tecnico della Russia. E’ stato Commissario Tecnico della Serbia dal 2003 al 2021, vincendo i Mondiali nel 2018, tre Europei (2011, 2017, 2019) e due medaglie alle Olimpiadi.

Nel corso della carriera è stato alla guida anche di Stella Rossa, Metal Galați, Sirio Perugia, Dinamo Bucarest, Omička, Târgoviște, Volero Zurigo, Dinamo Mosca e Fenerbahçe. Adesso i contatti per la panchina della Nazionale italiana e una risposta è attesa a breve.