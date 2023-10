Italvolley femminile, l’indizio di Manfredi sul prossimo allenatore! E sul caso Egonu…

SportFair

Sono giorni importanti per l’ItalVolley femminlile, chiamata a reagire dopo gli ultimi risultati negativi e le polemiche. La decisione inevitabile è stata quella di silurare il Ct Mazzanti, accusato anche per la gestione di Paola Egonu e delle altre atlete. Il nome in pole per il sostituto è sempre quello di Julio Velasco, ma una decisione definitiva non è ancora arrivata.

Le ultime indicazioni sono arrivate da Giuseppe Manfredi, presidente della Federvolley: “non posso pensare a Giochi senza l’Italia. Sono comunque molto fiducioso”, sono state le prime parole in un video pubblicato da ‘La Stampa’.

Sulla scelta del nuovo allenatore: “non voglio fare passi affrettati. Ho contattato allenatori sul mercato, sicuramente non andrò a togliere allenatori ad altre nazionali, non mi piace fare aste. Noi siamo una Nazionale di primo livello, la scelta sarà ponderata per il bene della squadra. Velasco? Parlerò anche con lui, abbiamo tempo fino ad aprile”. Le ultime parole di Manfredi confermano la necessità di aspettare la conclusione della stagione regolare e poi mettere sotto contratto Velasco, legato a Busto Arsizio.

Infine su Paola Egonu: “ha chiesto lei di avere un periodo di riposo, il nuovo allenatore avrà modo di decidere liberamente. Ci auguriamo che possa essere convocata, Paola non è mai uscita dalla Nazionale”.