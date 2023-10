Interrotta Belgio-Svezia: tifosi bloccati allo stadio dopo l’attentato, cosa sta succedendo

SportFair

Paura e sconcerto a Bruxelles per quanto accaduto prima della gara Belgio-Svezia, partita valevole per le qualificazioni a Euro2024. Un uomo, armato di kalashnikov ha aperto il fuoco nel centro città, nei pressi di Place Saincteletteplein, tra Boulevard d’Ypres e Boulevard du Ninième de ligne, intorno alle 19.15.

Morti, sotto i colpi dell’attentatore, due tifosi della Svezia, diversi i feriti. L’attentatore si è dato alla fuga in scooter e ha successivamente rivendicato l’attentato definendosi “un mujahid dello Stato Islamico, che vi piaccia o no. Viviamo per la nostra religione e moriamo per questa stessa religione“.

Interrotta Belgio-Svezia

La partita tra Belgio e Svezia è andata avanti fino all’intervallo, ma dopo il rientro negli spogliatoi, le squadre non sono più uscite. I calciatori svedesi, informati sulla vicenda, hanno chiesto e ottenuto di non riprendere la gara. UEFA e autorità locali, in continuo contatto, hanno richiesto al pubblico di stare dentro lo stadio e stanno valutando come far uscire in sicurezza tifosi, terna arbitrale italiana e calciatori.