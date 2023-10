Infortunio Berrettini, forfait a Stoccolma: perchè slitta ancora il rientro?

SportFair

Sembrava stesse recuperando bene dall’infortunio alla caviglia che lo tiene fuori ormai dagli scorsi US Open, ma il momento del rientro in campo di Matteo Berrettini slitta ancora. Il tennista romano non sarà in campo all’ATP di Stoccolma al quale aveva dichiarato di essere pronto a partecipare per la prima volta in carriera.

Una decisione presa per motivi precauzionali. Il recupero procede bene, ma la prudenza non è mai troppa e Berrettini preferisce avere qualche giorno in più per recuperare al meglio. L’obiettivo è quello di essere in forma per le fasi finali di Coppa Davis. Il suo posto, dopo la cancellazione dal main draw di Stoccolma, sarà occupato da Borna Gojo.

Ritorno a Vienna?

“La riabilitazione va bene la caviglia prende forza ogni giorno. Non vedo l’ora di tornare presto in campo“, aveva scritto Berrettini sui social pochi giorni fa. Il recupero è quasi ultimato. Probabile che rivedremo in campo Matteo Berrettini nell’ATP di Vienna a partire dal 24 ottobre, torneo al quale dovrebbero partecipare anche Sinner e Musetti.