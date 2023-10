Infortunio Berrettini, quando rientra? Ecco la data, ci siamo quasi!

SportFair

Lo abbiamo visto tifare e consigliare gli azzurri durante i match della recente Coppa Davis, poi al fianco di Melissa Satta alla Ryder Cup: ma quando rivedremo Matteo Berrettini nuovamente in campo? Presto. Il tennista italiano è ormai prossimo al rientro. Secondo “La Gazzetta dello Sport”, il campione romano sta recuperando dalla distorsione alla caviglia che gli è costata il ritiro agli US Open e tornerà in campo il prima possibile.

La data

Il rientro dovrebbe essere previsto entro la metà di ottobre, quando il calendario del tennis tornerà in Europa dopo la trasferta asiatica. Possibile rivederlo sul cemento di Stoccolma dal 16 al 22 ottobre. L’obiettivo è quello di essere in forma per la fase finale della Coppa Davis in programma dal 21 al 26 novembre a Malaga. In preparazione, Berrettini potrebbe giocare l’ATP di Vienna (23-29 ottobre) e poi il Masters 1000 di Parigi-Bercy. In alternativa avrebbe anche i 250 di Metz e Tel Aviv per trovare la condizione migliore in vista di Italia-Olanda.