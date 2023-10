Paura per Alexander Arnold: crolla un traliccio, salvo per miracolo | FOTO

Grosso spavento per Trent Alexander-Arnold, difensore del Liverpool. Il 25enne ha evitato miracolosamente la morte dopo che un traliccio elettrico è stato sradicato da venti insidiosi a 110 km orari.

Giornata di paura per l’asso inglese: la linea elettrica ad alta tensione, del peso di circa mezza tonnellata, si è schiantata contro un’auto proprio di fronte alla Range Rover di Alexander-Arnold.

Il 25enne ha frenato di colpo e sterzato prima di colpire la BMW davanti a lui, ed è riuscito ad uscire illeso dalla sua auto, parlando anche con l’autista dell’altra vettura.

Entrambi sono miracolosamente sopravvissuti illesi allo schianto su una strada di campagna bagnata vicino a Knutsford, nel Cheshire.

“Il vento era così forte che improvvisamente ha squarciato il traliccio. È stato davvero terrificante. È un miracolo che nessuno si sia fatto male. Qualcuno avrebbe potuto facilmente essere ucciso. Quali sono le probabilità che ciò accada? Alexander-Arnold deve sentirsi come se avesse ingannato la morte. Pochi secondi dopo e avrebbe potuto attraversargli il parabrezza. È assolutamente insidioso là fuori“, ha affermato una fonte al Sun.

Ieri mattina è stata chiamata la polizia sul luogo dell’incidente e l’elettricità è stata interrotta. La parte anteriore della Range Rover del calciatore è stata danneggiata mentre la BMW bianca ha virato contro una siepe e ha perso un faro. Sembra che Alexander-Arnold, che vive nelle vicinanze, abbia poi frequentato l’allenamento del Liverpool in vista dello scontro di oggi all’ora di pranzo contro l’Everton ad Anfield.

Trent Alexander Arnold avoided a serious car accident yesterday.

Due to the impact of Storm Babet with winds of about 112km/h #LFC #trent pic.twitter.com/aydTGly0Tk

— Liverpool FC in Viet Nam (@LFCinVietNam) October 21, 2023