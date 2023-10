Ippica, paura a Carlisle: uomo travolto dai cavalli | VIDEO

Momenti di paura alla corsa di ippica a Carlisle nella giornata di ieri. Un uomo è stato investito dai cavalli prima del via della competizione.

La corsa è iniziata alle 17:05 ma è stato subito evidente che qualcosa era andato storto poiché i cavalli sono partiti prima che l’uomo in questione fosse corso in sicurezza dall’altra parte. L’uomo aveva fissato il nastro di partenza in posizione, ma è tornato indietro, attraversando la pista. Solo dopo pochi metri i cavalli hanno iniziato la loro corsa, travolgendo l’uomo.

Il signore è rimasto a terra, ma secondo Sky Sports ed il direttore di gara, Harry Phipps, è riuscito ad alzarsi e andar via dopo l’incidente. L’uomo non ha riportato quindi conseguenze e, fortunatamente, sta bene.

Gli steward di percorso hanno immediatamente avviato un’inchiesta e un rapporto ufficiale diceva: “è stata condotta un’indagine per considerare le circostanze sul motivo per cui un membro del personale di terra aveva attraversato la pista all’inizio della gara, risultando investito da Euchan Falls. Sono stati intervistati il ​​direttore di gara, il membro dello staff di terra, i partenti e Gavin Sheehan, il corridore di Euchan Falls“.

L’incidente è stato segnalato ai capi delle corse della British Horseracing Authority e verrà avviata un’indagine.

What on earth was that start all about at Carlisle? Poor bloke 😢 #Carlisle pic.twitter.com/N2qwBD03fX

— Matt Broughton (@Broughts89) October 26, 2023