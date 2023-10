Il Lombardia 2023, da Como a Bergamo: percorso e favoriti

SportFair

Tutto pronto per Il Lombardia 2023, la mitica “Classica delle Foglie Morte” pronta a regalare il consueto spettacolo a tutti gli appassionati della disciplina. Saranno 238 i km in programma da Como a Bergamo con un dislivello totale superiore ai 4400 metri. I corridori scaleranno in successione salite che hanno fatto la storia di questa corsa quali Madonna del Ghisallo, Roncola, Berbenno, Passo della Crocetta, Zambla Alta, Passo di Ganda e lo strappo di Colle Aperto, ultima fatica prima dell’arrivo in Via Roma.

Al ritrovo di partenza di Como, Il Lombardia renderà omaggio a Thibaut Pinot che chiuderà la carriera proprio a Il Lombardia nel quale ha raccolto, nel 2018, uno dei suoi più grandi successi insieme alla Maglia di miglior scalatore del Giro d’Italia conclusosi a maggio. Inoltre moltissimi suoi tifosi, provenienti dalla Francia e da tutto il mondo, saranno presenti sullo strappo finale di Colle Aperto (a Bergamo Alta) per formare il famoso “Virage Pinot”.

Il percorso

Partenza da Como in direzione Cantù. Si scala il Ghisallo come prima asperità, ma dal versante Asso per scendere su Bellagio e raggiungere Lecco lungo la riva del Lago di Como. Entrati in provincia di Bergamo inizia la serie di asperità che porta all’arrivo caratterizzata da un continuo succedersi di salite e discese quasi senza tratti pianeggianti tra una e l’altra.

Si scala per prima la Roncola (Valico di Valpiana, pendenze fino al 17%). Seguono le salite di Berbenno, Dossena, Zambla Alta e Passo di Ganda che portano il dislivello complessivo sopra i 4400 m. Da Ganda si arriva a Selvino dove inizia la classica lunga discesa ritmata da 19 tornanti. Ci sono quindi 9 km di avvicinamento alla città (gli unici pianeggianti di tutto il finale) e il classico passaggio

della Città Alta fino all’arrivo.

Ultimi chilometri attraverso Bergamo Alta salendo alla Porta Garibaldi e poi (con 200 m in acciottolato) a Largo Aperto. Nella prima parte le pendenze sono sempre sopra il 10% (max 12%). In discesa la carreggiata è larga su fondo liscio. Ai 1800 m dall’arrivo svolta secca con breve strettoia per il superamento della Porta Sant’Agostino. Dopo l’ultimo chilometro ampia curva a sinistra per immettersi nel rettilineo che conduce all’arrivo. Retta finale di 800 m, larghezza 7.5 m su fondo asfaltato in discesa nella prima parte e pianeggiante poi.

I favoriti

Tadej Pogacar, vincitore nel 2021 e nel 2022, va alla ricerca di uno storico tris consecutivo, traguardo centrato in passato solo da Alfredo Binda e Fausto Coppi. Il suo connazionale Primož Roglič, reduce da una stagione trionfale con ben 15 vittorie tra cui il Giro d’Italia, e Remco Evenepoel, a quota 13 successi stagionali tra cui la Liegi-Bastogne-Liegi e il titolo iridato a cronometro, sono i suoi sfidanti più accreditati in un’edizione ricca di stelle.

Tra gli altri big al via ci saranno Richard Carapaz, recentemente secondo alla Tre Valli Varesine, Enric Mas, secondo nel 2022, Mikel Landa, terzo nel 2022, Carlos Rodriguez, quinto classificato al Tour de France, Jai Hindley, vincitore del Giro d’Italia 2022, ed ex trionfatori della corsa quali Jakob Fuglsang (2020), Bauke Mollema (2019), Esteban Chaves (2016).