Ibrahimovic festeggia i 42 anni con una Ferrari Purosangue: il regalo è da 390.000 euro | FOTO

SportFair

Zlatan Ibrahimovic non è mai banale, nemmeno fuori dal campo e dopo il ritiro dal calcio giocato. E’ stato uno degli attaccanti più forti degli ultimi anni e l’annuncio del ritiro non è passato di certo inosservato. L’ultima stagione con la maglia del Milan è stata condizionata dai problemi fisici e dopo un’analisi a 360° ha deciso di appendere le scarpe al chiodo. Sono ancora in corso valutazioni sul futuro e non è da escludere un nuovo ruolo nel mondo del calcio.

Oggi, martedì 3 ottobre, Ibrahimovic festeggia il suo 42° compleanno. Lo svedese è solito regalarsi una supercar e l’ultima scelta è stata azzeccata. Nel garage è arrivata una Ferrari Purosangue dal prezzo di partenza da 390.000 euro. L’anno scorso l’ex Milan aveva esagerato con una Ferrari Daytona SP3 e una 812 Competizione A. I regali di Zlatan sono sempre stati di alto livello: per i 40 anni una SF90 Spider, mentre per i 39 una Porsche 911 Targa 4S Heritage.

La Ferrari Purosangue

La Ferrari Purosangue è la prima vettura a quattro porte e quattro sedili della Casa di Maranello, ma le auto con due posti posteriori hanno avuto un ruolo di rilievo nella strategia aziendale fin dai primi giorni: molte sono state infatti le Ferrari che hanno fatto dell’unione tra prestazioni assolute e comfort di primordine uno dei loro pilastri. Si tratta di una vettura unica in cui performance, emozioni di guida e fruibilità convivono in completa armonia. In alto la FOTOGALLERY.