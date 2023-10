Hamilton-Ferrari, la cena segreta: il retroscena alle spalle di Toto Wolff

SportFair

Lewis Hamilton in Ferrari. L’avversario principale dell’epoca moderna, la stella della scuderia rivale, che chiude la carriera a Maranello, magari vincendo l’ultimo titolo che gli serve per giudicare una leggenda ‘Rossa’ come Michael Schumacher. Un sogno, ormai destinato a restare tale per sempre. Eppure, c’è stato un momento, durante l’attuale stagione, in cui questo sogno rischiava di diventare realtà.

La cena segreta

Prima del rinnovo con la Mercedes, ufficializzato poco prima della pausa estiva, il campione britannico ha incontrato la Ferrari, nella figura di John Elkann, per una cena nella quale si è discusso del futuro del pilota. La firma sul contratto con la Mercedes sembrava non arrivare, la distanza di obiettivi e forse anche la voglia di Lewis di vagliare nuove prospettive, avevano aperto uno spiraglio. Ma non se ne fece nulla.

Di tutta questa storia, il narratore, Toto Wolff, ne era stato inizialmente all’oscuro. Il team principal Mercedes, intervistato da “La Gazzetta dello Sport”, ha svelato: “tempo fa Lewis mi disse: ‘ho visto John Elkann a cena, ma sappi che non vado da nessuna parte’. Quando avete scritto di un discorso in atto tra lui e la Ferrari mi ha avvisato: ‘Toto, non sto portando avanti nessuna trattativa con loro‘”.