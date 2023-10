Hamilton, errore da principiante in Qatar: viola il regolamento e viene multato

SportFair

Domenica da dimenticare quella di Lewis Hamilton in Qatar. Il pilota della Mercedes si è dovuto ritirare a causa di un incidente che ha coinvolto anche il compagno di scuderia George Russell già in curva 1 dopo la partenza, episodio che non ha fatto felice la scuderia e decisamente neanche Lewis. Il campione di Stevenage, dopo una comprensibile arrabbiatura iniziale, si è però preso il 100% della responsabilità scusandosi con il compagno di scuderia e il team.

I commissari di gara hanno giudicato l’accaduto come un normale incidente di pista e Hamilton ha evitato una penalità in griglia per il prossimo GP di Austin e la perdita di punti sulla Superlicenza. Tutto finito? Neanche per sogno.

Arriva la multa!

I commissari hanno aperto una seconda investigazione sul pilota Mercedes per aver attraversato la pista, a gara in corso, subito dopo l’incidente, avviandosi a piedi verso la pit-lane mentre sopraggiungeva la vettura di George Russell. Neanche a dirlo, comportamento vietato. Hamilton è stato multato per una cifra pari a 50.000 euro, 25.000 dei quali ‘sospesi’ e inflitti solo se commetterà nuovamente la stessa infrazione entro fine stagione.

Il comunicato dei commissari

“Dopo essere uscito di gara al primo giro, il pilota della vettura #44 ha abbandonato l’auto nella ghiaia ed è rientrato ai box – si legge nella nota dei commissari – ha quindi attraversato la pista che era attiva in quel momento e ha raggiunto il lato interno della pista pochi secondi prima che la vettura #63 arrivasse ad alta velocità dopo essere uscita dai box. Ha quindi continuato a camminare lungo la pista fino a uscirne definitivamente. Durante l’incontro, il pilota della vettura #44 si è scusato e ha capito che la situazione avrebbe potuto essere molto pericolosa per lui e per i piloti che sopraggiungevano.

I commissari hanno ribadito che l’attraversamento di una pista in situazione di attività può causare dinamiche estremamente pericolose e che i piloti devono essere molto prudenti. Oltre a comminare una multa significativa (sospesa in parte), i commissari hanno anche ammonito il pilota, ribadendo che il ricevimento di un certo numero di reprimende nel corso di una stagione comporterà una significativa penalità di guida in conformità con l’articolo 18.2 del regolamento sportivo“.