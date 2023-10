GTWC Europe, Zandvoort gara-1: Valentino Rossi sul podio

SportFair

Successo e leadership per Mattia Drudi/Ricardo Feller al termine della gara-1 di Zandvoort valida per il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Il romagnolo e lo svizzero si sono imposti davanti a Albert Costa/Thierry Vermeulen (Emil Frey Racing Ferrari #69) e Valentino Rossi/Maxime Martin (Team WRT BMW #46), rispettivamente in seconda ed in terza piazza.

L’ex pilota della MotoGP conquista il terzo podio in carriera dopo una prova di altissimo livello. Ricardo Feller e Raffaele Marciello si sono sfidati in avvio per il primato nella gara e soprattutto per la leadership nella GTWC Europe Sprint Cup. La seconda parte di gara è stata interessante con Emil Frey Racing Ferrari #69 in testa dopo la sosta obbligatoria.

Thierry Vermeulen ha provato a difendere il primato su Mattia Drudi. Il romagnolo è stato in grado di concretizzare un sorpasso deciso e la Ferrari è stata costretta ad arrendersi.