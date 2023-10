Golf, Andalucia Masters: 3 italiani al via, montepremi e dove vederlo

SportFair

Il DP World Tour resta in Spagna per l’Estrella Damm N.A. Andalucía Masters (19-22 ottobre) al Club de Golf Sotogrande di San Roque sulla Costa del Sol spagnola, dove torna in campo, dopo oltre un mese, Francesco Molinari che sarà in gara insieme al fratello Edoardo e a Guido Migliozzi.

Calamitano l’attenzione due giocatori che hanno preso parte alla Ryder Cup di Roma: lo statunitense Wyndham Clark, 29enne di Denver, vincitore quest’anno di un Major (US Open) e con un altro successo sul PGA Tour, che non ha inciso molto sul rendimento del Team Usa, e lo scozzese Robert MacIntyre, debuttante nel vittorioso Team Europe e uno dei più positivi, imbattuto nei tre match disputati.

Proveranno a rendersi protagonisti, ma avranno una consistente concorrenza in un field di qualità nel quale figurano ben 23 vincitori stagionali tra i quali citiamo i quattro che hanno fatto doppietta, il polacco Adrian Meronk, i sudafricani Thriston Lawrence e Ockie Strydom e lo spagnolo Pablo Larrazabal, e altri con un successo come i danesi Thorbjorn Olesen e Rasmus Hojgaard, i neozelandesi Ryan Fox e Daniel Hillier, gli inglesi Daniel Gavins, Daniel Whitnell, Todd Clements e Daniel Brown, l’altro iberico Jorge Campillo e i francesi Victor Perez e Matthieu Pavon, che si è imposto nel precedente Open de España. Da seguire pure lo statunitense Matt Kuchar, nove titoli (con un WGC) sul PGA Tour e altri nove in giro per il mondo, una World Cup (2011) e un bronzo alle Olimpiadi di Rio 2016, in grado con le sue giocate di arricchire lo spettacolo.

Nel torneo giunto alla nona edizione e che per la prima volta non si disputa al Real Club Valderrama, dove si svolse la Ryder Cup nel 1997, difende l’ultimo dei suoi quattro titoli lo spagnolo Adrian Otaegui, 30enne di San Sebastian. Con lui nel field un altro past winner, l’americano John Catlin (2020), che non sembra al top della condizione.

Francesco Molinari, alla 356ª gara sul tour, ed Edoardo Molinari, alla 398ª, saranno gli altri partecipanti alla Ryder Cup in campo insieme al danese Thomas Bjorn, tutti in veste di vice capitani vittoriosi nel Team Europe. Il primo proverà a cambiare passo in una stagione molto altalenante, mentre il secondo nelle ultime due uscite ha ripreso il ritmo che aveva caratterizzato buona parte della sua stagione. A Migliozzi (121ª presenza), che nelle ultime undici partecipazioni è andato a premio per dieci volte con una top ten, manca ora una delle sue caratteristiche impennate con le quali si rende a volte assoluto protagonista.

Il montepremi

Per la money list sono in palio 710 punti per il vincitore e in tanti, compreso il trio azzurro, possono ancora aspirare a un posto tra i 50 che andranno a disputare l’evento conclusivo del circuito, il DP World Tour Championship (16-19 novembre), a Dubai. Il montepremi a San Roque è di 3.750.000 dollari (circa 3.560.000 euro).

Dove vedere il torneo

L’Estrella Damm N.A. Andalucía Masters sarà trasmesso da Sky, sul canale Sky Sport Golf, e in streaming su NOW ai seguenti orari su entrambe le piattaforme: giovedì 19 ottobre e venerdì 20, dalle ore 14 alle ore 19; sabato 21, dalle ore 13,30 alle ore 18; domenica 22, dalle ore 13 alle ore 18.