“Fare un gol è meglio del sesso?” La risposta di Ibrahimovic è decisa

Zlatan Ibrahimovic si racconta a 360° tra campo e vita privata. L’ex calciatore svedese scatena sempre motivi di discussione con dichiarazioni sopra le righe e in un’intervista al programma Piers Morgan Uncensored ha toccato tanti argomenti.

Il primo riferimento è a Pep Guardiola, suo allenatore ai tempi del Barcellona: “nel primo incontro mi disse: ‘Ricordati che qui i giocatori non arrivano in Ferrari’. Io ho portato la mia fottuta Ferrari”.

“Fare il cattivo in un film di James Bond? Schiaccerei Bond. Ma sono molto costoso, non sono gratis. Fare un gol è meglio del sesso? Il sesso è meglio, chi la pensa diversamente ha un problema con il sesso e deve farsi aiutare. Raiola? Una grande perdita: non era solo un agente, per me era tutto. Manca a tutti”.