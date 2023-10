Giro d’Italia 2024, le prime 4 tappe: omaggio al Grande Torino | ALTIMETRIE

SportFair

Si alza il velo rosa che manteneva il mistero sul percorso del Giro d’Italia 2024. Scoperte la Grande Partenza e le 3 tappe successive. La Corsa Rosa del prossimo anno prenderà il via sabato 4 maggio da Venaria Reale, scelta in omaggio alla memoria della tragedia di Superga in cui persero la vita i calciatori del Grande Torino: ne ricade l’anniversario dei 75 anni. La prima frazione si concluderà proprio nel cuore di Torino.

Per la quarta volta nella storia il Giro d’Italia partirà dal Piemonte dopo le edizioni del 1961, 2011 (proprio a Venaria Reale, cronometro a squadre) e 2021. La presentazione si è svolta quest’oggi presso il Grattacielo Piemonte di Torino, sede della Regione. Di seguito le prime 4 tappe, per le successive toccherà aspettare il 13 ottobre.

4 maggio 2024 – 1ª Tappa Giro d’Italia 2024: Venaria Reale-Torino (136 km)

Prima tappa mossa con finale impegnativo che potrebbe chiamare in causa, fin da subito, i capitani. Ci si avvicina a Torino dalla zona Nord, si entra in un ampio circuito scalando la salita del Pilonetto sulla collina di Superga, raggiungendo Moncalieri e il lungo Po dov’è posto l’arrivo. Da scalare anche il Colle Maddalena.

5 maggio 2024 – 2ª Tappa Giro d’Italia 2024: San Francesco al Campo – Santuario di Oropa a Biella (150 km)

Tappa mossa con arrivo in salita. Si parte dalla città del velodromo in cui pedalò un giovane Filippo Ganna. Si attraversa il Canavese e il Biellese. Da Biella 12 km di salita fino al Santuario che vide l’impresa di Marco Pantani nel 1999, quando il ‘Pirata’ vinse dopo il salto della catena rimontando 49 corridori.

6 maggio 2024 – 3ª Tappa Giro d’Italia 2024: Novara-Fossano (165 km)

Terza frazione decisamente più semplice, quasi del tutto piatta se non fosse per il passaggio sulle colline del Monferrato con GPM a Lu. Tappa per ruote veloci seppur il finale non sia proprio adatto ai ‘velocisti puri’.

7 maggio 2024 – 4ª Tappa Giro d’Italia 2024: Acqui Terme – …

Della quarta dappa del Giro d’Italia 2024 si conosce solo la sede della partenza, Acqui Terme, nessun dettaglio sul resto del percorso che verrà svelato in seguito.