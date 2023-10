Il ‘giallo’ dell’ammonizione di Tonali con il Newcastle: la ricostruzione | VIDEO

Sandro Tonali è finito nella bufera dello scandalo scommesse e rischia una lunga squalifica. Un VIDEO è diventato virale sui profili social e riguarda la partita Newcastle-Aston Villa, gara d’esordio del calciatore italiano in Premier League. Nelle immagini si vede il calciatore rallentare l’uscita dal campo, poi l’ammonizione da parte del direttore di gara.

L’episodio è diventato virale sui social ed è stato collegato allo scandalo scommesse. La verità, però, è un’altra. L’allenatore Howe voleva concedergli una standing ovation e aveva chiesto al centrocampista italiano di allontanarsi dalla panchina per godersi l’applauso dei tifosi.

L’azzurro non ha capito le intenzioni del suo allenatore ed il tentennamento è risultato fatale per il provvedimento da parte dell’arbitro. Nessun caso scommesse, dunque, in questo caso.

🚨| Sandro Tonali is one of the players who are accused for BETTING.

In this video you can see Tonali being punished with a yellow card for wasting time in the 92′ minute.

92′ minute: Newcastle 5-1 Aston Villa pic.twitter.com/sKXofU6uhP

— Red Card Alert (@collinabanter) October 14, 2023