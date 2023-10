Fury sopravvive a Ngannou: il campione WBC ha rischiato grosso | VIDEO

SportFair

E’ andato in scena in Arabia Saudita, davanti agli occhi di molte star dello sport e del mondo della musica, come Cristiano Ronaldo, Eminem, McGregor e Kanye West, la sfida di boxe tra Tyson Furty e Francis Ngannou.

Quello che doveva essere un incontro soft, di puro intrattenimento, si è rivelata una sfida clamorosa, con Tyson Fury che ha rischiato di essere messo al tappeto dal rivale camerunense. Per il campione dei pesi massimi WBC è stato tutto tranne che un incontro d’esibizione: la sfida si è rivelata un incubo.

La vittoria di Fury è arrivata per decisione dei giudici (94-95, 96-93, 95-94) con molti che gridano al complotto. Ngannou, all’esordio nel pugilato dopo aver lasciato l’UFC, ha dimostrato di essere un rivale tosto e difficile da battere: il camerunense ha dettato il ritmo della lotta, rendendo l’iniziativa e sorprendendo tutti, Fury compreso.

“Questo non era nel copione. Potrebbe essere stato uno degli incontri più complicati degli ultimi 10 anni. Francis è un gran combattente. È forte, è un grande pugile e un pugile molto migliore di quanto pensassimo che sarebbe mai stato.. È un uomo molto goffo ed è un ottimo pugile“, ha dichiarato il britannico dopo la vittoria.

Is there anyone ,who can stand this guy’s punch ?#FuryvsNgannou pic.twitter.com/YOxKfV5Cfv — Fynness wears🥼👖👞 (@Fynness2444) October 29, 2023