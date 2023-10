Formula 1, il trofeo del GP del Qatar è un’eccellenza italiana

SportFair

Pininfarina, azienda italiana di design e architettura famosa per le sue vetture iconiche, ha realizzato il trofeo ufficiale per il Gran Premio del Qatar 2023 di Formula 1 Qatar Airways, che combina velocità, cultura e artigianato.

Pininfarina ha preso ispirazione dal dinamismo della Formula 1 fino a catturare l’essenza del Circuito Internazionale di Lusail (CIL), recentemente ristrutturato. Il processo di sviluppo e di produzione del trofeo è durato tre mesi ed è stato possibile grazie alla collaborazione tra Pininfarina e il CIL.

Il progetto ha coinvolto artigiani esperti nella lavorazione a mano, per la realizzazione del particolare motivo a onde che caratterizza il corpo del trofeo e omaggia le dune di sabbia del Qatar. La placca in resina viola scuro riporta un motivo geometrico che richiama il tradizionale tappeto Sadu, aggiungendo profondità e un tocco vibrante. La finitura in alluminio satinato enfatizza l’eleganza del trofeo, riflettendo lo stile elegante di Pininfarina. La combinazione di questi elementi celebra la cultura qatariota e l’identità di Lusail come polo di riferimento per gli eventi motorsport.

Pininfarina, in collaborazione con Pininfarina Segno, ha impiegato tecnologie all’avanguardia come la stampa laser per realizzare quegli elementi del trofeo che omaggiano il Qatar, mantenendo un design contemporaneo. Il trofeo pesa circa 3,6 kg con un’altezza di 55 cm e conserva alcuni elementi di quello presentato nel Gran Premio del Qatar del 2021, proponendo però una prospettiva distintiva e innovativa sulla crescente cultura dei motorsport in Qatar. Il trofeo vuole essere un simbolo del connubio tra il patrimonio culturale e la modernità del Qatar.

“Il trofeo testimonia l’impegno di Pininfarina nel valorizzare l’artigianato e condivide i nostri valori, rappresentando l’apice sia del design che della profonda passione del Qatar per le corse”, ha detto Abdulrahman bin Abdullatif Al-Mannai, Presidente della Qatar Motor and Motorcycle Federation e del Lusail International Circuit.

“Il trofeo di Lusail vuole essere una celebrazione del Qatar, dove il progresso corre veloce e il patrimonio naturale e culturale è l’essenza de paese”, ha detto Paolo Pininfarina, Presidente del Gruppo. “Pininfarina ha preso ispirazione da questi elementi e dalla sua tradizione nel campo delle prestazioni e dell’aerodinamica, per disegnare un trofeo che rappresenta la nuova icona del circuito di Lusail. Grazie alle competenze dei nostri artigiani altamente qualificati, il design è stato trasformato in un meraviglioso pezzo d’arte”.

Il trofeo, unico nel suo genere, sarà consegnato al vincitore del Gran Premio del Qatar 2023 di Formula 1 Qatar Airways, sullo sfondo iconico del Circuito Internazionale di Lusail, celebrando la fusione tra la velocità e il lascito del motorsport del Qatar nella regione.