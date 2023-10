Formula 1, FP1 GP Stati Uniti: sessione combattuta, vola Leclerc | TEMPI

SportFair

Nuovo weekend di Formula 1 con il calendario che si avvia verso le fasi conclusive. Appuntamento a stelle e strisce per i campioni delle 4 ruote impegnati sul tracciato di Austin per il GP degli Stati Uniti. FP1 serali, visto il fuso orario, quelle andate in scena all’orario di cena italiano.

Il miglior tempo della sessione è stato quello registrato da Max Verstappen in 1:35.912. Il 3 volte campione del Mondo in carica insegue la sua vittoria numero 50 e, nonostante abbia già chiuso i giochi per il Mondiale, non sembra sazio di vittorie. Alle sue spalle una prestagione incoraggiante di Leclerc che precede Hamilton e Perez (distante 3 decimi dal compagno di scuderia), chiamato a dare risposte importanti per provare a conservare il sedile in Red Bull. Ottava l’altra Ferrari con Carlos Sainz. Se questo è l’antipasto delle qualifiche, ci sarà da divertirsi!