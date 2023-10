Formula 1 e Apple: l’offerta monstre che rivoluziona il panorama dei diritti tv

SportFair

Apple è pronta a entrare in maniera decisa in Formula 1. No, non ci sarà una scuderia con il logo della famosa mela che vediamo già su iPhone iPad. Ciò che interessa all’azienda americana è il mercato dei diritti tv. Secondo “Business F1”, Apple vorrebbe fare del circus delle 4 ruote più spettacolari al mondo la punta di diamante dell’offerta di Apple TV+.

Offerta monstre

Due miliardi di dollari all’anno. Questa la cifra che l’azienda di Cupertino sarebbe disposta a mettere sul piatto. Parliamo di una realtà che vale, attualmente, 2.67 trilioni di dollari, non avrebbero sicuramente problemi a sborsare una tale cifra a cadenza annuale.

Formula 1 Group (F1G), l’azienda guidata da Stefano Domenicali che gestisce il campionato ed entrate pubblicitarie della F1, secondo Business F1, al momento guadagnerebbe circa la metà di quanto sarebbe disposta a pagare Apple per i diritti TV in esclusiva. La FIGC vedrebbe le sue entrate in materia di diritti tv raddoppiare.

Tutto il mondo

Apple vuole i diritti tv della Formula 1 per trasmetterla in tutto il mondo, anche in quei Paesi in cui i diritti sono già stati acquistati da qualcun altro. L’azienda aspetterà la scadenza dei vari contratti, come ad esempio quello di Sky per l’Italia (2027) o di ESPN per gli USA (2025) per prenderne il posto.

Si partirebbe, dunque, con una percentuale bassa di esclusività alla quale corrisponderebbe un valore economico in proporzione. Entro 5 anni Apple punta al 100%. Ian Holmes, direttore della divisione di F1G che contratta i diritti TV con le piattaforme a livello globale, interpellato a proposito, non ha rilasciato dichiarazioni. Qualcosa di grosso bolle in pentola?