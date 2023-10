Formula 1, Vettel lascia la porta aperta: “cosa accadrà in futuro? Non si può sapere”

SportFair

La stagione 2023 di Formula 1 è quasi volta al termine: sono diverse le gare da disputare ancora, ma a Verstappen mancano solo 3 punti per il suo terzo titolo iridato, dopo aver già regalato alla Red Bull quello Costruttori.

Alla vigilia del weekend del Qatar, dove l’olandese può chiudere i giochi in largo anticipo, però si parla di un possibile grande ritorno in Formula 1, quello di Sebastian Vettel, ritiratosi lo scorso anno.

Il pilota tedesco è stato avvistato nel paddock in Giappone, dove ha lanciato la sua iniziativa “Buzzin Corner”, per sostenere la biodiversità e ai microfoni di Sky Sport UK non ha escluso la possibilità di un suo ritorno in pista.

Vettel torna in pista?

“Non posso rispondere di no, perché non si può sapere cosa accadrà in futuro. Penso che se lo avessimo chiesto a tutti i piloti che poi sono tornati, probabilmente alcuni avrebbero detto ‘no’ e altri ‘non lo so’. Eppure alla fine sono tornati tutti. Di conseguenza non posso escluderlo per quanto mi riguarda”, ha dichiarato il tedesco.

“Sono in forma da gara, ma perché lo voglio io, non perché ho in programma di tornare o per essere pronto in caso di defezione di un pilota. Per esempio penso che il mio collo sia fuori allenamento, com’è normale che sia. Ma tutto il resto è abbastanza buono. Dipenderà molto dal momento, anche se non ho davanti a me un tempo infinito, perché a 36 anni non puoi pensare di tornare nel giro di un decennio. Dipenderà anche dalla sfida. In questo momento il rientro non è nei miei pensieri. Mi sto godendo la prospettiva di cosa fare dopo le gare, la sfida più grande per ogni pilota. C’è ancora un sacco di vita e la vita può essere fantastica anche senza correre al limite con l’auto più veloce del mondo”, ha aggiunto.