Formula 1, Verstappen sempre più dominatore: la nuova classifica piloti

Max Verstappen sempre più dominatore! Dopo essersi assicurato il suo terzo titolo iridato consecutivo nella gara Sprint di sabato a Losail, ha chiuso un weekend pazzesco vincendo il GP del Qatar.

L’olandese della Red Bull ha dominato sin dal primo giro, senza essere minacciato dai rivali e allungando ancora in classifica. Domenica amara per Perez e Hamilton, che non sono riusciti a far bene: il messicano è scivolato in nona posizione dopo una penalità di 5′, mentre il britannico della Mercedes ha finito la sua gara alla prima curva a causa di un contatto col suo compagno di squadra.

Conquista qualche punticino Leclerc, quinto ieri in gara, mentre Sainz non ha preso parte al GP per problemi tecnici alla sua monoposto.

La classifica piloti

Max Verstappen (Red Bull) 433 Sergio Perez (Red Bull) 224 Lewis Hamilton (Mercedes) 194 Fernando Alonso (Aston Martin) 183 Carlos Sainz (Ferrari) 153 Charles Leclerc (Ferrari) 145 Lando Norris (McLaren) 136 George Russell (Mercedes) 132 Oscar Piastri (McLaren) 83 Lance Stroll (Aston Martin) 47 Pierre Gasly (Alpine) 46 Esteban Ocon (Alpine) 44 Alexander Albon (Williams) 23 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 10 Nico Hulkenberg (Haas) 9 Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 6 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 3 Kevin Magnussen (Haas) 3 Liam Lawson (Alpha Tauri 2 Logan Sargeant (Williams) 0 Nyck de Vries (AlphaTauri) 0 Daniel Ricciardo (AlphaTauri) 0

Classifica Costruttori F1 2023

Red Bull 657 Mercedes 326 Ferrari 298 Aston Martin 230 McLaren 219 Alpine 90 Williams 23 Alfa Romeo 16 Haas 12 AlphaTauri 5