Formula 1, per Verstappen pole e dominio in Qatar: la Ferrari mastica amaro

Una sola sessione di prove libere e subito qualifiche nel weekend del GP del Qatar che potrebbe già assegnare il titolo nella giornata di domani, durante la Sprint Race, a Max Verstappen. Le FP1 le ha chiuse al primo posto, le qualifiche pure. Il pilota della Red Bull appare ‘ingiocabile’ per tutti. Mastica amaro la Ferrari: Leclerc 7°, mai in grado di battagliare per le zone alte, Sainz fuori in Q2. Di seguito il racconto delle qualifiche.

Q1

Poche sorprese nel primo stint. Verstappen fa registrare il miglior crono in 1:25.007 davanti a Norris e Alonso. Ferrari in 6ª posizione con Leclerc e in 9ª con Sainz. Rischia Hamilton che chiude 14°. Esclusi: Zhou, Magnussen, Lawson, Stroll e Sargeant.

Q2

La seconda sessione fa due vittime illustri. Carlos Sainz resta fuori dai migliori 10 piazzandosi in 12° posizione. Fa peggio Sergio Perez che si salva all’ultimo giro utile, ma si vede cancellato il proprio tempo, condizione che lo relega in 13ª posizione. Out anche Hulkenberg, Albon e Tsunoda. Miglior tempo per Hamilton in 1:24.381 davanti a Verstappen e Norris, 8ª posizione per Leclerc.

Q3

Scintille nel Q3. Max Verstappen va sempre più forte di tutti e piazza il tempo di 1:23.778 che vale la pole position. Alle sue spalle un pazzesco Lando Norris al quale viene però cancellato il giro e finisce 10°, stessa sorte per Piastri che finisce 6°. Guadagnano una posizione Russell e Hamilton, rispettivamente secondo e terzo davanti ad Alonso e Leclerc (5°).