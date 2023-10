Formula 1, Verstappen campione del Mondo: tutte le FOTO della festa

SportFair

E’ un giorno speciale per Max Verstappen, in grado di laurearsi campione del Mondo per la terza volta consecutiva. L’olandese si è accontentato del secondo posto nella sprint race in Qatar, alle spalle del sorprendente Piastri. “E’ una sensazione fantastica, abbiamo fatto una stagione incredibile. Sono fiero di fare parte di questo team. Cercheremo di fare il meglio che possiamo anche in futuro”. Queste le prime parole del campione del mondo.

“La gara di oggi è stata divertente anche con le tante safety car, sono molto contento. Piastri ha fatto una grande gara, specie perchè aveva le gomme medie. Pensavo di andarlo a prendere ma non ci sono riuscito”. Poi si scatena la festa. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.