Formula 1 – Russell, che affondo a Verstappen: “sulla macchina migliore…”

E’ tutto pronto a Losail per un nuovo round della stagione 2023 di Formula 1. Domenica si disputerà il GP del Qatar, con Max Verstappen ad un passo dal terzo titolo iridato.

L’olandese potrà confermarsi campione del mondo già sabato: a Verstappen basta un sesto posto nella gara sprint per dare il via ai festeggiamenti.

Alla vigilia del nuovo appuntamento non mancano frecciatine e affondi. Nel media day George Russell ha punzecchiato Max Verstappen.

“Posso dire con grande sicurezza che ci sono cinque piloti sulla griglia di partenza che, se fossero messi sulla macchina migliore, vincerebbero il campionato. Non ho dubbi su questo. Naturalmente Lewis Hamilton è uno di questi piloti. Mi trovo a fronteggiarlo ogni settimana, e questo mi dà un punto di riferimento. Vedere che me la stia giocando con lui mi dà molta fiducia. Ogni singolo fine settimana esco dai box per le prove, le qualifiche e la gara e vengo direttamente comparato con il più grande pilota di tutti i tempi. Non credo di essere mai stato spinto in tutta la mia carriera come in quest’ultimo anno e mezzo”, queste le parole del pilota Mercedes.