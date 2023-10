E’ SuperMax a Losail! Verstappen vince il GP del Qatar, due McLaren sul podio

SportFair

Max Verstappen chiude in bellezza un weekend da favola. Dopo la vittoria matematica del suo terzo titolo Mondiale consecutivo, conquistato nella Sprint di ieri in Qatar, l’olandese della Red Bull ha chiuso con la ciliegina sulla torta, aggiudicandosi la gara di Losail.

Un GP senza intoppi per Verstappen, uscito illeso da un contatto tra le Mercedes alla prima curva. L’olandese ha dominato la gara di oggi in Qatar, tagliando per primo il traguardo e lasciandosi alle spalle le McLaren di Piastri e Norris, che confermano i risultati degli ultimi weekend.

Quarto tempo per Russell, riuscito a rimanere in pista nonostante il contatto con Hamilton, a differenza del suo compagno, costretto al ritiro immediato. Quinto invece Leclerc, unico ferrarista in pista oggi a Losail a seguito del forfait di Carlos Sainz.

Sesto posto per Alonso, ottavo infine Perez, che sul finale perde una posizione per una penalizzazione di 5 secondi, finendo 9°.

Le parole dei top-3

Verstappen: “il primo stint ha deciso la mia gara, ho potuto gestire il resto, le McLaren erano veloci oggi, ho dovuto spingere, è stata una gara difficile oggi”.

Piastri: “sono molto contento, la strategia era quella, partire bene, è stato un passo impressionante, ma sicuramente la gara più dura che abbia fatto in vita mia. Faceva molto caldo“.

Norris: “è stata una gara eccezionale, buona partenza, bel passo, sono molto contento. Stressante, faceva molto caldo ma abbiamo fatto un gran lavoro, tre podi consecutivi ora, incredibile, davvero impressionante. Credo che si poteva spingere di più e questo ha reso la gara dura a livello fisico, complimenti ad Oscar che non ha commesso errori e a Max ancora una volta“.

La classifica piloti

Max Verstappen (Red Bull) 433 Sergio Perez (Red Bull) 224 Lewis Hamilton (Mercedes) 194 Fernando Alonso (Aston Martin) 183 Carlos Sainz (Ferrari) 153 Charles Leclerc (Ferrari) 145 Lando Norris (McLaren) 136 George Russell (Mercedes) 132 Oscar Piastri (McLaren) 83 Lance Stroll (Aston Martin) 47 Pierre Gasly (Alpine) 46 Esteban Ocon (Alpine) 44 Alexander Albon (Williams) 23 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 10 Nico Hulkenberg (Haas) 9 Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 6 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 3 Kevin Magnussen (Haas) 3 Liam Lawson (Alpha Tauri 2 Logan Sargeant (Williams) 0 Nyck de Vries (AlphaTauri) 0 Daniel Ricciardo (AlphaTauri) 0

Classifica Costruttori F1 2023

Red Bull 657 Mercedes 326 Ferrari 298 Aston Martin 230 McLaren 219 Alpine 90 Williams 23 Alfa Romeo 16 Haas 12 AlphaTauri 5