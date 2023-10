Calci e pugni, spaventosa rissa al GP del Messico: fan bannato a vita | VIDEO

SportFair

Max Verstappen ha vinto ancora. L’olandese della Red Bull ha tagliato per primo il traguardo del Rodriguez, aggiudicandosi il GP del Messico di Formula 1, lasciandosi alle spalle Hamilton e Leclerc.

Il monegasco della Ferrari è stato protagonista di un incidente con Perez alla prima curva, che ha messo definitivamente ko il messicano, lasciando l’amaro in bocca a tutto il pubblico di casa.

Pubblico, si sa, molto focoso, talmente tanto che ieri si è addirittura registrata una rissa in tribuna. Durante la gara, infatti, alcuni tifosi hanno dato vita ad una rissa. Nel video che circola sui social si vede un uomo accanirsi brutalmente contro altri sostenitori: sembra che la diatriba sia stata proprio tra un fan di Perez e altri invece della Ferrari e far scatenare la rissa potrebbe essere stato proprio il contatto al via.

Uno dei protagonisti di questa rissa è stato individuato, espulso dal circuito e bannato a vita da qualsiasi Gran Premio dalla FIA.

Ve este pedo JAJAJAJA pic.twitter.com/SjIMY0uFtr — 𝗿𝘂𝗯𝘀 (@rubsX1) October 29, 2023