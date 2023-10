Formula 1, qualifiche Gara Sprint: doppietta McLaren, Verstappen accarezza il titolo

SportFair

Inizia, con 20 minuti di ritardo rispetto a quanto preventivato, il sabato pomeriggio del GP del Qatar. Un weekend che potrebbe già essere decisivo per l’assegnazione del titolo. Nella Gara Sprint di questa sera, Max Verstappen potrebbe già vincere il titolo. Di seguito il racconto delle qualifiche Shootout.

Shootout 1

Track limits protagonisti nel primo stint. Ne fa le spese Tsunoda, eliminato al termine della sessione. Qualche difficoltà per i piloti Ferrari con Leclerc 11° e Sainz 5°. Il miglior tempo è di Russell in 1:25.413 davanti a Verstappen e Norris. Eliminati: Sargeant, Magnussen, Tsunoda, Stroll, Albon.

Shootout 2

Vittima ben più illustre, sempre a causa di un tempo cancellato, nella seconda sessione: Lewis Hamilton non accede al Q3 e chiude 12°. Eliminati anche Zhou. Lawson, Bottas e Gasly. Miglior giro per Norris in 1:24.947 davanti a Russell e Perez, quarto Verstappen. Ferrari in 6ª posizione con Leclerc e 7ª con Sainz.

Shootout 3

Nella terza e ultima sessione arriva la rivincita delle McLaren. Nelle qualifiche di ieri, sia Norris che Piastri si sono visti cancellare il tempo scivolando fuori dal podio. Quest’oggi Oscar Piastri si è preso la pole position girando in 1:24.254 davanti al compagno di scuderia Norris. Partirà dalla terza posizione Verstappen che conserva già un ottimo margine su Perez 8°. Le Ferrari partiranno dalla 5ª posizione con Sainz e dalla 6ª con Leclerc.