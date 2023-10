Formula 1, Verstappen one shot: è pole nella Gara Sprint USA, Leclerc insegue

SportFair

Saturday night in compagnia della Formula 1. Grande spettacolo in pista ad Austin per un programma serale tutto da gustare per gli appassionati della disciplina. Si parte con le qualifiche della Sprint Race che faranno da antipasto alla vera e propria Gara Veloce che prenderà il via alla mezzanotte italiana.

A partire dalla pole position sarà Max Verstappen (niente giro cancellato questa volta) che precede Charles Leclerc ed Hamilton. In sesta posizione Carlos Sainz..

Shootout 1

Poche sorprese nella prima fase delle qualifiche sprint. Miglior tempo per Max Verstappen in 1:35.997 seguito da Leclerc e un super Albon che precede Sainz. Eliminati: Hulkenberg, Magnussen, Bottas, Tsunoda e Sargeant.

Shootout 2

Sempre Verstappen davanti a tutti, anche nel secondo stint, con il crono di 1:35.181, nonostante un inusuale testacoda. Leclerc in seconda posizione precede Sainz. Eliminati Ricciardo, Alonso (scarso feeling con la monoposto per lui), Ocon, Stroll e Zhou.

Shootout 3

One shot per tutti, unico tentativo. Si attende ai box fino a quasi 4 minuti rimasti sul cronometro, poi tutti i piloti scendono in pista alle spalle di Max Verstappen. E ci restano. In pole position partirà il campione della Red Bull che ferma il miglior crono in 1:34.538. Alle sue spalle Leclerc, Hamilton, Norris, Piastri, Sainz, perez, Russell, Albon e Gasly.

Le parole di Verstappen dopo la pole

“Oggi è andata meglio, in qualifica siamo stati competitivi, l’ultimo giro non è stato grandioso ma sono in pole. Questo significa che la macchina sta andando bene. Sarà una gara emozionante, tante macchine saranno vicine, non si può mai sapere come andrà a finire nella Sprint. Passo gara? Punto interrogativo, solitamente andiamo bene, ma questa pista è impegnativa. Qui la gestione gomme è la chiave, sarà dura a causa delle tante curve, non si faranno tutti i giri con l’acceleratore abbassato“.