Formula 1, primo match point per Verstappen a Losail: gli orari del GP Qatar e dove vederlo in tv

Dopo una settimana di pausa i piloti della Formula 1 si preparano ad un nuovo round della stagione 2023. Il Circus si sposta a Losail, dove andrà in scena il GP del Qatar. Weekend importantissimo per Max Verstappen, che salvo clamorose sorprese, si aggiudicherà il titolo di campione del mondo.

All’olandese della Red Bull, infatti, basta guadagnare 3 soli punti su Sergio Perez, suo compagno di squadra e unico pilota ancora in lotta per il titolo iridato. Verstappen ha una doppia chance: il weekend del Qatar, infatti, include la Sprint Race, la quarta di questo 2023. Dunque l’olandese potrebbe festeggiare già sabato.

Il weekend di gara del Qatar andrà in onda in esclusiva sui canali Sky: qualifiche, Sprint e gara saranno visibili in chiaro su TV8 in differita, venerdì alle 22.00, sabato alle 21.30 e domenica alle 22.00.

Gli orari del GP del Qatar

Venerdì 6 ottobre

15:30-16:30 Prove libere

19:00-20:00 Qualifiche (in differita su TV8 alle 22:00)

Sabato 7 ottobre

15:00-15:44 Sprint Shootout (in differita su TV8 alle 19:30)

19:30-20:30 Sprint (in differita su TV8 alle 21:30)

Domenica 8 ottobre

19:00 Gara (in differita su TV8 alle 22:00)