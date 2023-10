Formula 1, condizioni disumane in Qatar: piloti vomitano nel casco, altri svenuti al centro medico

SportFair

Max Verstappen ha vinto il GP del Qatar di Formula 1, mettendo la ciliegina sulla torta ad un weekend di gara pazzesco, che lo ha incoronato campione del mondo per la terza volta consecutiva.

Al termine della gara disputata ieri sul circuito di Losail, però, si è parlato molto delle condizioni disumane nelle quali i piloti hanno dovuto gareggiare.

In tantissimi si sono sentiti male a causa delle elevate temperature che hanno superato i 44 gradi e dell’umidità aumentata esageratamente nella sera. Esteban Ocon ha confessato di aver vomitato per ben due volte, mentre Stroll è stato ripreso barcollante mentre cercava aiuto in un’ambulanza. I piloti della Williams Logan Sargeant e Alex Albon hanno avuto entrambi bisogno di aiuto per scendere dalle loro auto, col pilota statunitense costretto al ritiro ed il britannico “portato al centro medico per essere curato per l’esposizione acuta al calore“.

Le testimonianze dei piloti

“Faceva troppo caldo, è troppo pericoloso. E’ qualcosa di cui dobbiamo parlare. Abbiamo raggiunto il limite, è triste doverlo trovare così. Non bene, alcuni piloti sono finiti al centro medico, svenuti o qualcosa del genere. Non è che i piloti debbano allenarsi di più, la macchina è estremamente calda in una gara molto fisica. È frustrante, forse in TV non sembra molto fisico. Ma è chiaro quando alcuni devono andare in pensione o sono in pessime condizioni. È troppo pericoloso. “So che la gara del prossimo anno sarà più avanti nel calendario (fine novembre anziché inizio ottobre) e farà meno caldo, ma non sarebbe dovuto accadere“, ha affermato Lando Norris.

“Sei punti… sono i punti più difficili di sempre, la gara più dura. L’aria nell’abitacolo è orribile, è come se ci fosse fuoco dentro il casco. Onestamente mi sono sentito male dal giro 15 o 16. Stavo vomitando in macchina. Dopo ho potuto rilassarmi, concentrarmi su quello che dovevo fare e averlo sotto controllo. La testa è la cosa più importante nello sport. Ma torniamo qui a dicembre, per favore, non a ottobre. Perché è stato molto difficile. Non mi aspettavo una cosa del genere , normalmente riesco a fare due distanze di gara, anche a Singapore quando fisicamente sei al limite. Ho provato diverse cose , ho provato di tutto, ma alla fine tutto quello che hai è nella tua testa, devi cambiare idea e concentrarti su quello che devi fare. Lascia da parte il dolore. Fisicamente stavo bene, ma il caldo era estremo e non credo che il nostro abitacolo sia il più fresco perché siamo vicini al motore, sembrava che ci fossero 80ºC in macchina, come una sauna. “Non è stato affatto piacevole”, questo il racconto di Esteban Ocon.

“È la gara più difficile per qualsiasi pilota, credo, di tutta la nostra carriera. Senza eccezioni. Non crederò a chi dice il contrario. È stato per diverse cose. Ci sono molte curve ad alta velocità in pista e abbiamo anche dovuto fare tre soste, quindi è stato un giro di qualifica più un giro di qualificazione. Se ci ritrovassimo nella stessa situazione un altro anno, dovremo discuterne tra i piloti. Questa volta è stato diverso, ci sono piloti che hanno passato un brutto momento e dovremo discuterne perché non è più una questione di preparazione fisica. La disidratazione è così elevata che la tua vista peggiora, le tue pulsazioni salgono alle stelle ed è difficile controllare tutto questo… inoltre con le forze G è difficile bere e la bevanda è a 60ºC, come penseremo ai limiti della pista? È stato davvero difficile”, ha affermato invece Charles Leclerc. “Fa troppo caldo, non abbiamo bisogno di allenarci ulteriormente perché i piloti che hanno sofferto sono molto in forma, anche più di me. Di notte l’umidità è più alta e la corsa è lunga. Succede anche a Singapore con una gara di quasi due ore, al limite di quanto dovrebbe essere consentito”, ha detto Verstappen .

Lance Stroll’s head was bouncing left and right… WHILE HE WAS GOING COMPLETELY STRAIGHT 🤯 Surely not 100 % conscious. #QatarGP #F1 pic.twitter.com/yceZdte90r — F1newsletter.com (@F1_Newsletter) October 9, 2023

One of the drivers from the Qatar F1 Grand Prix, Lance Stroll, leaving his car after the race. Looking like he’s about to collapse, he stumbles over to an ambulance for help. Later on he’d talk about how everything looked “blurry” as he raced. pic.twitter.com/VMAFzDMvlF — Jim Boardman (@JimBoardman) October 8, 2023

questo video mi sta facendo girare lo stomaco 10 volte siete dei criminali #QatarGP pic.twitter.com/jcKPDRsBCR — contrariodisu🧃 (@leeistheanswer) October 8, 2023