Formula 1, la partenza in Qatar: avvio pazzesco di Sainz | VIDEO

SportFair

E’ iniziato lo spettacolo della Sprint Race in Qatar per il nuovo appuntamento del campionato di Formula 1. Le qualifiche hanno regalato grandi sorprese con la prima fila formata da Piastri e Norris. In seconda fila Verstappen e Russell. Poi i ferraristi Sainz e Leclerc.

E’ una gara speciale per Max Verstappen, in grado già oggi di laurearsi campione del mondo. In partenza grande spunto di Sainz che si porta in terza posizione. A guidare Piastri, poi Russell, Sainz e Leclerc. Quinto Verstappen. Errore di Norris. Al terzo giro Russell sorpassa Piastri e vola in vetta.

Tremenda la largada de Sainz y Russell! Norris pierde 4 puestos y Verstappen cae al 5to#F1 #QatarGP

pic.twitter.com/hLc1ukvNno — El Mejor del Resto 🏁 (@elmejordelresto) October 7, 2023