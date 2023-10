Formula 1, la partenza in Messico: incidente Leclerc-Perez | VIDEO

SportFair

E’ appena iniziato lo spettacolo in Messico per il nuovo appuntamento del campionato di Formula 1. L’olandese Max Verstappen si è già laureato campione del mondo e non ha intenzione di fermarsi. Le qualifiche hanno regalato sorprese: la prima fila è tutta Ferrari con Leclerc e Sainz.

Partenza difficile delle due Ferrari, perfetto invece l’inserimento di Verstappen. Sull’esterno si fa vedere Perez, poi il contatto tra il pilota della Red Bull e Leclerc. Il messicano è costretto al ritiro, danneggiata anche l’auto del ferrarista.