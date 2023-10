Formula 1, problemi in Red Bull tra Marko e Horner? Verstappen: “cazz**e”

SportFair

E’ tutto pronto ad Austin per un nuovo round del Mondiale 2023 di Formula 1. La Red Bull affronta le ultime gare con molta serenità grazie alla vittoria matematica del Mondiale Costruttori e del titolo iridato di Max Verstappen, ma sembra che ci siano dei problemi interni.

Secondo quanto riportato nei giorni scorsi da alcuni media brasiliani e tedeschi, sembra che Horner voglia ‘far fuori’ Marko.

A riguardo è intervenuto Verstappen, pronto per la gara di Austin.

Le parole di Verstappen

“La lotta di potere in Red Bull? L’ho vista da fuori. La gente cerca di inventare queste cazz***. L’atmosfera all’interno della squadra è molto buona e ognuno sa quale è il proprio ruolo. Le cose stanno andando bene ed è per questa ragione che non ce ne saranno. E questo dice abbastanza”, ha dichiarato il campione del mondo olandese.