Formula 1, Verstappen si prende gioco dei suoi rivali: “sarà più divertente”

Charles Leclerc è il poleman del GP degli Stati Uniti di Formula 1. Il monegasco della Ferrari ha conquistato ieri sera la pole position, dopo che a Max Verstappen è stato cancellato il tempo per track limits.

L’olandese della Red Bull, infatti, si era preso il primo posto della classifica dei tempi, ma a causa di un errore partirà dal sesto posto in griglia.

Un inconveniente che non preoccupa il campione del mondo di Formula 1, che sdrammatizza prendendosi gioco dei suoi avversari.

Le parole di Verstappen

“Sapevo che in curva 19 sarebbe stata al limite. Ho fatto un piccolo errore in curva 1, quindi ho dovuto spingere nel resto del giro. Sono piccoli margini, onestamente non sono neanche finito in sottosterzo, ho solo cercato di massimizzare la curva e ho mal giudicato di poco. C’è poco margine quando spingi al limite. Dispiace chiaramente, ma renderà la domenica più divertente”, ha raccontato l’olandese.

“Sicuramente non è l’ideale, ma sono partito anche da più indietro sulla griglia. Se hai un buon passo, riuscirai a passare e risalire la griglia. Ovviamente domani c’è la giornata dedicata alla sprint, vediamo cosa riusciremo a fare. Ovviamente vogliamo vincere, per questo la giornata di oggi non ha rappresentato lo scenario ideale. Ma è un lungo weekend, ci sono cose che possiamo fare meglio, spero ci divertiremo“, ha concluso.