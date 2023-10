Formula 1, domenica il GP del Messico: gli orari e dove vederlo in tv, anche in chiaro

SportFair

Max Verstappen si è assicurato il titolo iridato ormai da diverse gare, così come la Red Bull è certa di aver vinto il Mondiale costruttori, ma la stagione 2023 di Formula 1 non è ancora terminata.

Dopo il Gran Premio degli Stati Uniti, disputato ieri sera, i campioni delle quattro ruote si spostano in Messico per un nuovo round stagionale.

All’Autódromo Hermanos Rodríguez si disputerà un nuovo weekend di gara, in formato classico, senza gara sprint. Il GP del Messico sarà trasmesso sui canali Sky, ma qualifiche e gara saranno visibili anche in chiaro, in diretta, su TV8.

Gli orari del GP del Messico

Venerdì 27 ottobre

20.30 FP1

Sabato 28 ottobre

0.00 FP2

19.30 FP3

23.00 qualifiche

Domenica 29 ottobre

21.00 gara