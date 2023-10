La Formula 1 si sposta ad Interlagos: gli orari del GP del Brasile e dove vederlo in tv

SportFair

Max Verstappen non ha intenzione di fermarsi: nonostante la vittoria assicurata ormai da diversi GP del titolo iridato, il pilota olandese della Red Bull vuole chiudere in bellezza la stagione 2023 di Formula 1, andando a caccia di record.

Dopo la vittoria di ieri in Messico, Verstappen vorrà ripetersi anche in Brasile, dove si corre domenica prossima. I piloti della Formula 1, infatti, si spostano ad Interlagos, dove si disputerà un nuovo weekend di gara, in formato Sprint.

Il weekend di gara del GP del Brasile sarà trasmesso sui canali Sky, mentre su Tv8 sarà visibile in chiaro in differita: venerdì 3 le qualifiche alle 22, sabato 4 novembre le sprint shootout alle 19.30 e la gara sprint alle 21.30 e la gara di domenica 5 novembre alle 21.30.

Gli orari del GP del Brasile

Venerdì 3 novembre

15.30 FP1

19.00 Qualifiche

Sabato 4 novembre

15:00 Sprint Shootout

19:30 Sprint Race

Domenica 5 novembre

18:00 Gara