Formula 1, Norris beffa Leclerc in partenza e ottimo scatto di Sainz | VIDEO

E’ iniziato lo spettacolo del gran premio degli USA, nuovo appuntamento del campionato di Formula 1. L’olandese Max Verstappen si è già laureato campione del mondo con grande anticipo ed è partito dalla sesta posizione.

In pole position il ferrarista Leclerc, chiamato ad un finale di stagione di alto livello. Al secondo posto il sempre più sorprendente Norris. Poi Hamilton e Sainz.

Partenza difficile di Leclerc. In testa si porta subito Norris ed è un serio candidato per la vittoria. Ottimo scatto di Sainz che si è portato in terza posizione e mette subito pressione al compagno di squadra.