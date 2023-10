La squalifica ed il problema ai denti: “prendo antidolorifici forti”

Il weekend di gara del Messico è iniziato. I piloti della Formula 1 hanno incontrato ieri la stampa per raccontare le sensazioni con le quali arrivano al Rodriguez, dove domenica si correrà un nuovo GP della stagione 2023.

Tra i temi caldi della giornata di ieri, ovviamente, la squalifica si Leclerc e Hamilton ad Austin. Il monegasco della Ferrari ha detto la sua a riguardo, ammettendo l’errore.

Le parole di Leclerc

“Abbiamo sbagliato, anche se si parla di cose veramente piccole. La regola va rispettata. Quando si parla di numeri così piccoli tutto può avere un’influenza, anche un mio passaggio su un cordolo. E’ però anche difficile dire cosa potevamo fare, perché non abbiamo avuto segnali o danni sotto la macchina. Però sono stati raccolti dati per avere più margine perché dobbiamo essere in regola“, ha affermato ai microfoni Sky.

Come se non bastasse il malessere di Sainz, costretto a saltare la conferenza stampa, Leclerc svela di avere un problema ai denti: un ascesso lo infastidsce, ma non influenzerà il suo weekend in pista.

“La cosa non influsice sulla mia performance, per salire in macchina prendo degli antidolorifici forti. Pensavo fosse il dente del giudizio ma non è così. Solo un po’ di dolore…“, ha concluso.