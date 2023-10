Formula 1, Leclerc dimentica il 100° GP con la Ferrari e rimedia grazie a… Gianni Morandi | VIDEO

SportFair

I piloti della Formula 1 sono pronti per un nuovo round del Mondiale 2023. Domenica si disputa il GP degli Stati Uniti, dove si corre anche sabato con la gara Sprint.

La Ferrari sta lavorando per cercare di migliorarsi in vista del prossimo anno, nella speranza di poter essere nuovamente competitivi e poter lottare per le migliori posizioni.

Intanto Leclerc fa sorridere i fan con diversi ‘episodi’ legati al suo casco. Per Austin il monegasco ha scelto di indossare un casco speciale, verde, a rappresentare un campo da football, con la scritta “Touchdown ad Austin”.

Solo dopo aver scelto questo nuovo design, Leclerc ha scoperto che domenica correrà il suo 100° GP con Ferrari: “avevo dimenticato che questo era il mio centesimo weekend di GP con Ferrari, quindi questo design speciale del casco non ha senso ma è bellissimo“, ha scherzato sui social Leclerc.

Successivamente, durante le interviste del giovedì, parlando proprio del suo casco con i giornalisti Sky, ha citato Gianni Morandi per cercare di rimediare alla sua dimenticanza: “ultimamente sto cantando una canzone di Morandi che parla di un prato verde dove nascono speranze e così ora ho trovato un senso da dare a questo casco, dato che non sapevo che era il mio centesimo weekend con la Ferrari”. Grazie ad “Un mondo d’amore” di Gianni Morandi, dunque, Leclerc riesce a rimediare e dare un nuovo senso al suo casco per il GP degli Stati Uniti.

questo si scorda del 100° gp con Ferrari, si ispira a Gianni Morandi nazionale e chissà come avrà cantato insieme ad Andrea

charles leclerc personaggio surreale tanto quanto italiano#USGP pic.twitter.com/ydRLrCwh5R — nanaa.b🕷🏎✨ (@iamannaab) October 19, 2023