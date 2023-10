Formula 1, la classifica piloti dopo il GP del Messico: Sainz aggancia Alonso

SportFair

Il gran premio di Formula 1 in Messico si è concluso con il nuovo trionfo di Max Verstappen, sempre più in grande forma e destinato ad un ruolo da dominatore anche nelle ultime gare. Al secondo posto un ottimo Lewis Hamilton, autore di grandi sorpassi.

Sul gradino più basso il podio Leclerc, condizionato in partenza dopo la bellissima pole position delle qualifiche. Quarto Sainz, poi Norris e Russell. In classifica piloti Hamilton accorcia su Perez per il secondo posto, recupera punti anche Leclerc e Sainz aggancia Alonso.

Formula 1, la classifica piloti dopo il GP del Messico

Max Verstappen (Red Bull) 491 Sergio Perez (Red Bull) 240 Lewis Hamilton (Mercedes) 220 Fernando Alonso (Aston Martin) 183 Carlos Sainz (Ferrari) 183 Lando Norris (McLaren) 169 Charles Leclerc (Ferrari) 166 George Russell (Mercedes) 151 Oscar Piastri (McLaren) 87 Pierre Gasly (Alpine) 56 Lance Stroll (Aston Martin) 53 Esteban Ocon (Alpine) 45 Alexander Albon (Williams) 27 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 10 Nico Hulkenberg (Haas) 9 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 8 Daniel Ricciardo (AlphaTauri) 6 Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 6 Kevin Magnussen (Haas) 3 Liam Lawson (Alpha Tauri 2 Logan Sargeant (Williams) 1 Nyck de Vries (AlphaTauri) 0