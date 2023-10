La griglia di partenza del GP degli Stati Uniti: Leclerc sogna, Vertappen rimonta?

SportFair

Qualifiche scoppiettanti quelle del GP degli Stati Uniti. Charles Leclerc guadagna una strepitosa pole position, ma la ottiene solo dopo la cancellazione del miglior giro di Max Verstappen che viene ‘retrocesso’ in 6ª posizione per aver oltrepassato i track limit. Norris completa la prima fila. In seconda fila Hamilton precede Sainz: la Ferrari può sognare una doppietta sul podio?

La griglia di partenza del GP degli Stati Uniti

1ª Fila: 1. Leclerc; 2. Norris

2ª Fila: 3. Hamilton; 4. Sainz

3ª Fila: 5. Russell; 6. Verstappen

4ª Fila: 7. Gasly; 8. Ocon

5ª Fila: 9. Perez; 10. Piastri

6ª Fila: 11. Tsunoda; 12. Zhou

7ª Fila: 13. Bottas; 14. Magnussen

8ª Fila: 15. Ricciardo; 16. Hulkenberg

9ª Fila: 17. Alonso; 18. Albon

10ª Fila: 19. Stroll; 20. Sargeant