Formula 1, griglia di partenza Gara Sprint GP Stati Uniti: duello Verstappen-Leclerc

Top 4, con 4 macchine differenti, divisi da un decimo. Grande spettacolo nelle qualifiche della Gara Sprint del GP degli Stati Uniti. In pole position partirà Max Verstappen che, questa volta, si vede confermare il miglior giro e riesce a piazzarsi davanti a Charles Leclerc (nelle qualifiche per la gara lunga gli è stato cancellato, ndr). In seconda fila Hamilton e Norris, in terza Piastri e Sainz.

La griglia di partenza della Gara Sprint del GP degli Stati Uniti

1ª Fila: 1. Verstappen; 2. Leclerc

2ª Fila: 3. Hamilton; 4. Norris

3ª Fila: 5. Piastri; 6. Sainz

4ª Fila: 7. Perez; 8. Russell

5ª Fila: 9. Albon; 10. Gasly

6ª Fila: 11. Ricciardo; 12. Alonso

7ª Fila: 13. Ocon; 14. Stroll

8ª Fila: 15. Zhou; 16. Hulkenberg

9ª Fila: 17. Magnussen; 18. Bottas

10ª Fila: 19. Tsunoda; 20. Sargeant