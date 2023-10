Formula 1, Verstappen spicy nelle FP2 in Messico: bene Leclerc | TEMPI

SportFair

Appuntamento alla mezzanotte italiana con le FP2 del GP del Messico, ultimo appuntamento del venerdì sera che apre il weekend centro americano. Sessione minacciata da qualche goccia di pioggia che, fortunatamente, non ha limitato lo spettacolo.

Grande tifo per Sergio Perez, idolo di casa, qualche polemica invece per Max Verstappen, rivale-compagno di scuderia del messicano. Un’atmosfera sicuramente inusuale per il dominatore del Mondiale che però non si scompone.

Dopo aver firmato il miglior tempo nelle FP1, Max Verstappen risulta il più veloce anche nelle FP2 con il crono di 1:18.686. Alle sue spalle Lando Norris e Charles Leclerc. In 11ª posizione l’altra Ferrari con Carlos Sainz. Sorprende Bottas 4° davanti a Perez, Ricciardo e Hamilton. Diversi i piloti che hanno mostrato un buon passo gara. Ci sarà da divertirsi domenica se dovessero confermarsi.